«Silo»: quand Rebecca Ferguson («Dune») fait partie des 10.000 derniers habitants de la Terre…

Dans un futur proche, le monde est devenu si toxique et mortel que ses ultimes survivants doivent cohabiter sous la surface terrestre. Cette communauté trouve alors refuge au sein d’un silo géant, où chacun est soumis à une série de règles destinées à la protéger.

En plus de Rebecca Ferguson, on retrouve David Oyelowo et Rashida Jones au casting de « Silo ».