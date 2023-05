Les pompiers balayent la route après la perte de chargement d’un camion à Limbourg

C’est la ville de Limbourg qui a diffusé l’information sur sa page Facebook. Fin de matinée, ce vendredi, un camion venant de la carrière a perdu une partie de son chargement de pierres dans la rue Moulin en Rhuyff. « La police et les pompiers sont déjà sur place pour sécuriser les lieux et pour dégager la voirie », indiquait la commune à midi, en demandant aux automobilistes d’être prudents et attentifs à l’état de la route et aux agents en intervention.

Lire aussi Les touristes motards chassés à Malmedy? «Il s’agissait d’un piège, toute la fête est tombée à l’eau»