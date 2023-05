Arrestation d’un dealer en séjour illégal en plein centre de Liège ce jeudi

Ce jeudi, une patrouille de la police de Liège circulait à pied sur la place Saint-Lambert à Liège. A la vue des policiers rue Gérardrie, un individu de 41 ans, Ahmed, a pris la fuite. Les policiers l’ont rattrapé et l’ont fouillé. Ils ont retrouvé sur lui trois grammes d’héroïne, six billes de cocaïne d’1,8 gramme et trois autres grammes d’héroïne cachés dans sa chaussette. Ils ont également retrouvé des billes de stupéfiants dans sa sacoche.

Les policiers ont aussi intercepté un consommateur qui a affirmé qu’il n’avait pas d’argent mais que Ahmed lui proposait de la drogue. Ahmed, en séjour illégal, a été déféré au parquet de Liège ce vendredi matin. Le dossier a été mis à l’instruction avec demande de mandat d’arrêt.