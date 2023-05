Les concurrents de Remco Evenepoel, le parcours, le rose dès ce samedi… notre expert se livre dans notre talk «Giro 2023» (vidéo)

Après avoir remporté la Vuelta l’an dernier, Remco Evenepoel va tenter d’ajouter un nouveau grand tour à son palmarès, à savoir le Tour d’Italie qu’un coureur belge n’a plus remporté depuis… 1978. A l’époque, Johan De Muynck avait ramené le célèbre maillot rose.

C’est la deuxième fois que Remco Evenepoel participe au Giro. En 2021, il avait chuté lors de la 17ème étape et n’a pas pris le départ de la 18ème étape. La situation est bien différente aujourd’hui. Le jeune homme a grandi, a mûri et a montré ses qualités en remportant notamment le titre mondial mais aussi Liège-Bastogne-Liège à deux reprises.

Remco est ambitieux et ne cache pas qu’il pourrait bien prendre le maillot rose samedi à l’issue du chrono initial, le premier des trois que propose ce 106ème Giro.

Dans notre talk cyclisme, Stéphane Thirion, notre envoyé spécial sur les routes du Tour d’Italie, répond aux questions clés avant le départ de ce Giro.

1. Remco Evenepoel pourrait donc déjà s’emparer du maillot rose samedi après le chrono de 19,6 kms… Il est confiant mais quels sont ses principaux concurrents ?

2. Comment Remco a préparé ce Tour d’Italie ? Il avoue qu’il se sent encore mieux préparé qu’avant la Vueta l’an passé, cela promet ?

3. Pourquoi ce Tour d’Italie lui correspond parfaitement ? Il a aussi une équipe qui a été constituée spécialement pour lui permettre d’atteindre son but.

4. Tout le monde affirme que Roglic sera le concurrent à battre ? Il n’est toutefois pas le seul « danger » ? Quels sont les autres coureurs qui pourraient lui corser la tâche ?

5. Quels seront les pièges à éviter, les étapes clés ?

6. Votre pronostic ? Va-t-il gagner ce Giro ?

Des résumés, des talks… le Giro, c’est aussi en vidéo !

Nous serons évidemment dans la roue de notre champion du monde avec notre envoyé spécial, Stéphane Thirion. Ce dernier nous apportera son expertise. Et nous le retrouverons régulièrement dans nos talks vidéos afin de nous permettre de mieux cerner et comprendre la course de l’intérieur.

Sébastien Close sera lui en début de Giro, au sein de l’équipe wallonne Intermarché Wanty-Gobert. On vous fera découvrir en exclusivité les coulisses et les secrets de la préparation d’une formation cycliste dans un grand tour.

Toutes les étapes seront évidemment à suivre en direct commenté sur notre site.

Au niveau des vidéos, tous les jours, à 19h00, vous pourrez suivre les moments forts de l’étape du jour. Des highlights commentés seront disponibles dans notre portefeuille de vidéos ainsi que sur l’ensemble des articles consacrés au Tour d’Italie.

Collaboration avec RTL Sport

Et ce n’est pas tout, tous les jours, notre site diffusera en live l’émission de 30 minutes de la rédaction des sports de RTL nommée « Dans le peloton ». Une émission présentée par Anne Ruwet et en ligne à la fin des étapes diffusées en direct ou à partir de 18h00 lorsque les étapes ne sont pas diffusées en live.