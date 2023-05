E420/A54, entre Gosselies à Petit-Roeulx: attention travaux jusqu’au 14 mai, sur le pont du Conti

Les dernières opérations portant sur la réhabilitation des bretelles de l’échangeur de Thiméon se dérouleront prochainement et marqueront la fin du chantier. Les dates et modalités pratiques de cette ultime phase seront communiquées prochainement.

Depuis le 14 mars

Pour rappel, le chantier a débuté le 14 mars dernier. Il vise à réhabiliter les revêtements de l’autoroute – les 2 voies et bande d’arrêt d’urgence – ainsi que les bretelles d’accès et de sortie, à soigner 9 ponts inférieurs (réfection étanchéité, trottoirs, glissières et équipements…), à sécuriser 8 ponts supérieurs (sondage généralisé au marteau, décapage / ragréage des bétons dégradés), à rénover l’aire de Fromiée et à installer de nouveaux équipements de sécurité (dispositifs métalliques en berme latérale et séparateur en béton en berme centrale) et de nouveaux dispositifs d’évacuation d’eau.