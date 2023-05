La course relais de l’IND: rendez-vous à Philippeville ce 2 juin 2023

Le principe: pendant une heure, des équipes de deux enchaîneront des tours de course à pied sur un circuit de +-1300 mètres qui traversera l'enceinte de l'école. L'équipe qui aura réalisé le plus de tours sera déclarée vainqueur. Le dernier tour entamé avant 20h15 sera à terminer et comptera pour le classement. Si plusieurs équipes ont le même nombre de tours, c'est l'équipe qui aura réalisé le temps le plus court qui remportera l'épreuve.

Au programme: du sport, une ambiance musicale, un bar et une petite restauration. Il y aura également une remise des prix et une tombola des dossards.