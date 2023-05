Un homme passe devant sa maison à Estaimpuis et le regarde: «S’il passe encore une fois, je prends mon couteau et je le désosse»

Benoît et Adam (prénoms d’emprunt) ont, tous les deux, partagé la ville d’Amélie (prénom d’emprunt) durant quelque temps. Celle-ci s’est séparée du second cité en premier, avant d’officialiser sa séparation avec l’autre, un peu plus tard. Benoît vit aujourd’hui avec une autre dame et accueillera bientôt un enfant. Pourtant, Adam n’a jamais aimé son rival. Même s’il n’est plus en couple avec Amélie, il continue à le détester et l’affiche régulièrement sur les réseaux sociaux via des montages plus grotesques que drôles.