Septième édition du Vent D’Gaume ce samedi à Virton

Le Vent D’Gaume est une course de radeau organisée sur le Lac de Rabais. Le principe est simple : les équipes réalisent des tours du lac pendant 3 heures grâce aux radeaux confectionnés par leurs soins. Lors de cette journée, plusieurs critères sont en compétition. En effet, les participants peuvent remporter le prix de la rapidité, qui est attribué à l’équipe réalisant le plus grand nombre de tour de lac, mais pas seulement : la beauté et l’ingéniosité du radeau sont également récompensées.

Cet évènement, organisé par les unités scoutes de Virton (LU007) et de Villers-La-Loue (LU017) est l’endroit idéal où passer son samedi après-midi. En plus de la course, le site de Rabais se transforme en un endroit convivial. Autour du lac, diverses activités sont mises à disposition comme des jeux en bois et un château gonflable. Il y a également un bar ainsi que des petites restaurations pour ceux qui souhaitent nous accompagner toute la journée.