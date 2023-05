Land Rover Classic Defender Works V8 Islay Edition : pour le prix d’un Bentley

Évacuons le sujet sans attendre : le Defender sera produit à 30 exemplaires seulement. Et pour en obtenir un, il faudra débourser 260.000€ pour la version courte 90, ou 278.000€ pour la version longue 110. Oui, c’est le prix d’un Bentley Bentayga ou d’un nouveau Range Rover de sommet de gamme. Mais à notre avis, ce Defender collector est un meilleur investissement. Et qu’a-t-il de spécial, au juste ? Les inconditionnels du Land Rover, qui connaissent son histoire sur le bout des doigts, ont déjà repéré un indice dans le nom.

Lieu de naissance

Isley est le nom d’une île écossaise, où M. Wilks possédait un domaine. M. Wilks était le patron de Rover, et c’est là, sur une plage de l’île, qu’a germé l’idée du Land Rover. C’est là aussi que l’homme a utilisé un Land Rover Serie II des années durant, et c’est ce véhicule qui sert d’inspiration à cette nouvelle édition spéciale. La branche Land Rover Classic a, pour ce faire, racheté 30 Defender Works V8 (autre série limitée produite entre 2012 et 2016), les a restaurés de font en comble, et les a habillés comme l’était le Land de Wilks : peinture Heritage Grey, toit contrastant, et jantes en tôle couleur Limestone. Sur l’aile avant est appliquée une déco qui reprend l’immatriculation du véhicule de M. Wilks. À l’intérieur, les spécificités principales sont des inserts en tweed sur les portières, l’accoudoir central et les sièges, ainsi qu’un plancher de coffre en bois. Il y a aussi une plaquette explicative racontant la naissance du nom « Land Rover ».