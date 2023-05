Rapport annuel Car-Pass : une fraude au compteur hallucinante !

Dans ce rapport très riche en statistiques, on apprend d’abord que la faculté du Car-Pass à nous protéger des fraudes est en constante augmentation. L’organisation reçoit en effet de plus en plus de données concernant les relevés kilométriques. Et ce, malgré le fait que certains importateurs ne jouent pas encore le jeu, alors qu’ils en ont l’obligation légale depuis quelques années. Mais il n’empêche qu’en moyenne, les véhicules d’occasion faisant l’objet d’un Car-Pass sont âgés de 9 ans, et comptent 18,9 relevés kilométriques, soit plus de 2 par an. On note au passage que les voitures connectées contribuent grandement à la base de données Car-Pass, puisqu’elles envoient régulièrement (et automatiquement) leur kilométrage à l’importateur, qui le transmet à Car-Pass dans la foulée. C’est comme ça qu’on apprend que la marque affichant le plus haut kilométrage annuel moyen est… Tesla, avec 22.653 km.

Un demi-million de kilomètres

Malgré ce système anti-fraude bien rodé, certains tentent pourtant encore de passer entre les mailles du filet. Et vous allez voir que, comme on dit : « Y en a qui doutent de rien » ! Du côté des véhicules particuliers, il y a ce VW Touran de 2011, qui affichait 493.961 km à son avant-dernier relevé, et n’en affichait plus que 132.467 au relevé suivant. Admettons, il s’agissait d’un véhicule importé, le revendeur ne connaissait peut-être pas la rigueur du système Car-Pass. Aucune excuse, en revanche, pour le revendeur de cet utilitaire, un VW Transporter non importé, dont le compteur est miraculeusement passé de 616.414 à 118.949 km. On a donc essayé de lui « effacer » près d’un demi-million de kilomètres. Faut oser !