Des Tesla Roadster neuves retrouvées dans un container

Surprise à l’ouverture d’un vieux container oublié quelque part en Chine : ce dernier contenait trois Tesla Roadster flambant neuves ! Tout indique qu’elles y sont restées plus de 10 ans. Il s’agit d’une version de base 248 ch, et de deux versions sport de 288 ch. Elles ont apparemment été commandées par un client chinois, « empaquetées » dans leur grande boîte en fer, puis ont traversé le Pacifique. Mais pour une raison inconnue, elles n’ont jamais quitté le port de destination. Ces voitures sont aujourd’hui proposées aux enchères sur le site de Gruber Motor Company, qui est le réparateur Tesla indépendant le plus connu des USA.

Dans quel état ?

La bonne nouvelle, c’est que les voitures n’auraient pu rêver de meilleur abri pour dormir 10 ans. Un container les a préservées de l’humidité, des intempéries, de la lumière, du vandalisme, et de toute bestiole qui a tendance à se faire un nid dans une voiture abandonnée. Deuxième bonne nouvelle, une voiture électrique est par définition moins sensible au sommeil prolongé qu’une voiture thermique. Mais voici la mauvaise nouvelle. Quiconque a essayé de rebrancher un appareil à batterie après 10 ans le sait : il n’y a aucun signe de vie à espérer. Or changer la batterie d’une voiture électrique, c’est ce qu’il y a de plus cher. Malgré tout, les enchères en sont aujourd’hui (5 mai 2023) à 225.000$ pour le lot. Intéressé ? Cliquez ici.