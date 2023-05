Les images de la honte chez nous: un jeune fille tabassée par un groupe de jeunes à l'école, «c’est la deuxième fois que cela se produit, nous voulons pouvoir envoyer nos enfant à l’école en sécurité»

Longue d’une demi-minute, la vidéo montre des faits d’une violence inouïe. On peut y apercevoir une élève se faire plaquer au sol et se faire tabasser par deux autres élèves. Deux professeurs interviennent rapidement et parviennent à écarter l’un des agresseurs. Interpellé, l’un des parents de l’école a alerté par courrier le quotidien Het Laatste Nieuws des faits.

« Il est grand temps que quelque chose soit fait », peut-on y lire. « Aujourd’hui, c’est arrivé à l’école mais il y a quelque temps, un élève a été battu en dehors de l’école. Nous voulons pouvoir envoyer nos enfants à l’école ».