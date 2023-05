Fan(e)s de carotte à Braine-le-Comte est sauvée: les maraîchers ont réussi le pari de l’abonnement à l’année!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« On gagne 1.200€ par mois. C’est hyper compliqué; on n’a aucune sécurité, les terres que l’on cultive ne nous appartiennent pas… Mais nous sommes des combattants », nous avait alors expliqué Lucia.

Ils ont fait le pari de passer en Agriculture Soutenue par la Communauté (CSA) et de proposer aux clients non plus une vente de légumes traditionnelle toutes les semaines mais bien un service d’abonnement, à 500€ par adulte et par an. « Quand le client le veut, il vient chercher ses légumes en fonction des besoins de sa famille. Vous prenez tout ce que vous voulez! Ça fait 1,40€ de légumes bio, de saison, produits équitablement, par adulte et par jour. »

Un beau succès

Depuis lors, elle a quitté l’aventure. Mais la relève est déjà là, rassure Manu : avec Florence, il s’apprête à accueillir un nouveau maraîcher. Ils s’étaient fixés comme objectif d’atteindre 270 abonnements pour début mai. Si les débuts ont été difficiles, les clients ont fini par affluer, et même un peu trop.