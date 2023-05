Attention si vous possédez une Citroën ou une Peugeot: de nombreux véhicules ont été touchés par un dysfonctionnement

Des voitures de marques Citroën et Peugeot sont touchées. Pour mieux comprendre l’ampleur du phénomène en Belgique, Testachats appelle les conducteurs victimes d’un tel problème à se signaler.

L’Adblue est un additif qui se mélange aux gaz d’échappement nocifs produits par les voitures et qui les convertit en azote et en eau. De cette façon, les voitures émettent beaucoup moins d’oxyde d’azote, toxique et polluant. Les voitures diesel qui utilisent un tel système disposent d’un réservoir d’AdBlue, en plus de leur réservoir de diesel habituel. Celui-ci doit être ravitaillé régulièrement, le conducteur étant averti via un capteur dans le réservoir et un voyant sur le tableau de bord. Si le réservoir est vide, la voiture ne démarre pas.