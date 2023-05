Elle accouche seule sur un terrain vague à Charleroi: «Sans l’intervention des secours, le bébé serait décédé»

Quand les policiers arrivent sur place, ils constatent en effet que la dame est en train d’accoucher et que les secours n’ont pas été appelés. « Ils les appellent immédiatement et rassurent de leur mieux la dame en attendant l’arrivée du 112. En prenant en charge la maman et son bébé, « le médecin urgentiste a informé que, sans leur intervention, la petite fille serait décédée dans les minutes suivantes, puisqu’elle présentait une double circulaire du cordon ombilical ».

Le cordon s’était enroulé autour du cou du bébé… Heureusement, mère et fille ont pu être prises en charge et transportées à l’hôpital. « La petite Héléna et sa maman se portent bien », rassure la police de Charleroi. « Soulignons le comportement civique de la personne sans domicile fixe et félicitons les collègues ! »