Emir Kir interdit une marche du Vlaams Belang à Saint-Josse

Le Vlaams Belang a invité le Français Renaud Camus à venir s’adresser au parlement flamand ce samedi. Ce dernier fait polémique pour ses textes et suite à sa condamnation pour provocation à la haine et à la violence envers les musulmans datant de 2014.

Renaud Camus devait défiler avec le Vlaams Belang et son député Filip Dewinter dans Saint-Josse mais le bourgmestre Emir Kir a interdit la tenue de cette marche. « Nous sommes fiers de la mosaïque de nationalités que représente notre commune. Elle porte en elle le vivre-ensemble et il n’est pas question de laisser parader ceux qui sèment la division et la haine. Saint-Josse symbolise le grand enrichissement, pas le grand remplacement. »