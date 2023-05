Bonne nouvelle pour votre portefeuille: le prix du gaz tombe au plus bas depuis près de deux ans!

Vers 12h45, le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, s’échangeait à 35,90 euros le mégawattheure (MWh). Il est tombé vendredi à 35,125 euros le mégawattheure (MWh), un nouveau plus bas depuis juillet 2021.

Lire aussi Electricité et gaz: voici toutes les meilleures offres actuelles des fournisseurs d’énergie

Selon Kaushal Ramesh de Rystad Energy, le stockage souterrain de gaz de l’Union européenne et du Royaume-Uni « est maintenant rempli à 60 % contre 35,7 % il y a un an, ce qui suggère que le continent est très à l’aise à court terme, même si l’on considère la perspective d’un été plus chaud que la normale ».