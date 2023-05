Cette séquence ne montre pas une "femme artificielle" fabriquée en Chine, elle vient d'un jeu vidéo

Selon les internautes qui partagent cette vidéo, elle serait la première "femme artificielle, fabriquée en Chine" et viendrait tout juste d'être "lancée sur le marché chinois". Dans cette vidéo d'environ une minute qui circule sur Facebook et TikTok , "Chloé" se décrit comme "la première assistante personnelle construite par CyberLife", capable d'effectuer plusieurs travaux domestiques. L'homme qui s'entretient avec elle la qualifie d'"androïde".

"Pour commencer, comment dois-je vous appeler ?" interroge un homme qui n'apparaît pas à l'écran. "Je suis Chloé. Et vous, quel est votre nom ?" répond une jeune femme blonde en robe bleu marine, parfaitement maquillée et assise jambes croisées sur un canapé gris.

Il n'en faut pas plus à ceux qui partagent ou commentent cette vidéo pour déduire que cette "Chloé" à la chair composée de "silicone" fonctionnerait grâce à "l'intelligence artificielle" et permettrait à un époux de ne pas payer de "dot" et d'éviter les "disputes".

Toujours selon ce média, l'événement a fait le buzz sur le réseau social chinois Weibo, le hashtag "AI virtual anchor" (présentatrice virtuelle IA) cumulant plus de 78 millions de vues (archive).

Pourtant, la vidéo virale n'a rien à voir ni avec la Chine, ni avec un quelconque robot fraîchement commercialisé : il s'agit d'un extrait d'un clip promotionnel pour un jeu vidéo sorti en 2018.

Séquence publicitaire

Une recherche d'image inversée sur Google à partir de captures d'écran de cette séquence conduit à une vidéo YouTube publiée le 26 novembre 2018 (archive). Un personnage identique à celui du clip viral que nous vérifions s'y adresse directement au spectateur, alors qu'un menu qui ressemble à celui d'un jeu vidéo s'affiche en bas de l'écran.

Capture d'écran d'une vidéo YouTube, réalisée le 5 mai 2023

Cette vidéo s'intitule "Detroit: Become Human™ Chloe Speaks" ("Chloé de Detroit: Become Human™ parle", ndlr) et dans sa description, l'internaute qui la met en ligne redirige vers la boutique numérique des consoles PlayStation. La publication est classée dans la catégorie "Jeux vidéos" sur YouTube et associée au jeu mentionné dans son titre, "Detroit: Become Human".

En cherchant les mots-clefs "I'm chloe detroit become human" sur Google, on retrouve une vidéo d'un peu plus de 6 minutes publiée en mai 2018 (archive). La séquence que nous vérifions se retrouve au tout début de la vidéo, à l'identique.

L'utilisateur indique qu'elle est tirée d'une "interview" de Chloé publiée par PlayStation, qu'on retrouve sur la chaîne YouTube de la console produite par Sony (archive).

Dans "Detroit: Become Human", un jeu vidéo développé par le studio Quantic Dreams basé en France et sorti en 2018 (archive), Chloé est une androïde qui est notamment présente lorsque les joueurs évoluent dans le menu ou les paramètres du jeu (archive). Rien à voir donc avec un réel robot qui existerait hors du monde virtuel imaginé par Quantic Dreams.

Robots et avatars virtuels

Si l'AFP n'a pas trouvé de trace de la commercialisation d'un robot tel que décrit par les internautes, la Chine a néanmoins fait parler d'elle ces dernières années dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la robotique. En 2017 par exemple, l'AFP consacrait un reportage à Jia Jia (archive), le premier robot humanoïde du pays développé par des chercheurs de l'université de Sciences et de Technologie de Heifei (est du pays).

A l'époque, le chef de cette équipe de spécialistes, Chen Xiaoping, estimait que d'ici 2027, les robots dotés d'une intelligence artificielle comme Jia Jia pourraient réaliser des tâches subalternes dans les restaurants, les maisons de retraite ou encore les hôpitaux chinois (archive).