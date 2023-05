Les 2 tonnes de poissons de la centrale de Coo ont enfin retrouvé leur lac

Une opération nécessaire dans la mesure où le bassin supérieur n’est pas franchement adapté à la vie piscicole. Il y a de l’eau certes, mais le fond est en béton et la nourriture est quasiment inexistante. Durant deux ans, la faune a été nourrie par les pêcheurs. Fort heureusement, ce vendredi, on constate qu’il y a très peu de pertes en deux ans. Alors que l’on avait compté une centaine de carpes en 2021 lors de la pêche, plus de 90 ont été pêchées lors de notre départ et les pêcheurs pensaient bien qu’il devait en rester une bonne dizaine dans l’eau.

Cette fois ça y est, après 2 ans de déménagement, les poissons du lac de Coo ont enfin retrouvé leur habitat d’origine. On s’en souvient en avril 2021 les carpes et les sandres ont changé de place. Pour faire des travaux dans le lac, celui-ci était vidé et les bêtes étaient transférées dans le bassin supérieur. Deux tonnes de poissons avaient été pêchés. Ce vendredi, les bêtes ont retrouvé leur place dans les eaux douces du lac.

Une pêche au filet. - A.R.

S’il a fallu deux ans pour remettre les poissons dans le lac, c’est parce qu’on a constamment besoin du bassin supérieur. Il fait office de batterie géante en quelque sorte. « Lorsqu’il fait beau et que beaucoup de gens produisent de l’électricité avec le photovoltaïque, on actionne les pompes. Le bassin supérieur se remplit et puis on lâche l’eau le soir pour produire de l’électricité quand on en a besoin », nous apprend Marc Locht, chef de l’exploitation hydroélectricité chez Engie. La centrale produisant l’équivalent d’un réacteur nucléaire, il a fallu attendre que l’on effectue des travaux qui l’immobilisent pendant quelques jours. « Même quand on vide avec les pompes, il reste encore cinq mètres d’eau. Pour le vider complètement, c’est beaucoup plus long. »

Une belle carpe. - A.R.

On remarque que ce n’est pas la première fois que l’on trouve des poissons dans le bassin supérieur même si jamais dans cette quantité. Il arrive en effet que l’on retrouve l’une ou l’autre bête même si on ignore comment elles se sont retrouvées sur place. Qu’elles passent par les tuyaux de pompage semble impossible. En revanche, les œufs peuvent être aspirés dans les pompes. Il est également possible que des oiseaux apportent eux-mêmes des œufs.

Le retour des poissons dans le lac. - A.R.

Pour les poissons, il y a également une bonne nouvelle dans le lac principal. Un des gros soucis est justement la reproduction. Il n’y a que les sandres qui peuvent pondre dans le fond. Les autres pondent sur les bords, or, comme la hauteur varie fort, les œufs sont perdus. Un système avec flotteur sera installé qui permettra aux poissons de déposer leurs œufs et de les retrouver sans peine. Les carpes et autres gardons pourront donc se reproduire naturellement.

Marc Locht. - A.R.

A.R.

Pour le lac, la future étape est d’augmenter la puissance de l’électricité qu’il produit petit à petit en changeant de matériel. En clair, avec tous les récents travaux, c’est comme si on avait construit une quarantaine d’éoliennes.