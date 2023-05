«Dinner in the sky» s’installe face à la Butte du Lion de Waterloo en juin

Durant 25 jours, 25 chefs belges de renom se relaieront pour en mettre plein les papilles à ceux qui oseront prendre place sur les sièges suspendus de Dinner in the sky.

Après le Mont des Arts, le Cinquantenaire, la Place de Brouckère et autres lieux emblématiques de la capitale, le concept s’installe au pied, et face au sommet, de la Butte du Lion de Waterloo. La table de Dinner in the Sky avait déjà fait escale sur les lieux en 2018, mais n’y était restée que 4 jours. Cette fois, elle surplombera le Champ de Bataille durant près d’un mois. Le gratin des chefs les plus appréciés du pays sera présent, avec entre autres : Wout Bru, Yves Matagne, Kevin Lejeune, Stéphanie Thunus… Vous pouvez déjà retrouver l’entièreté du programme sur le site de Dinner in the sky.