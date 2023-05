RTL tvi, la Une, TF1, France 2, LN24: où suivre le couronnement de Charles III à la télévision?

Autant dire que si le couronnement de Charles III ne vous intéresse pas, votre choix télé sera plus que réduit pour une bonne partie de la journée. Toutes les grandes chaînes auront les yeux rivés sur Westminster !

S’ils seront très nombreux présents sur place, les citoyens belges suivront majoritairement ce moment historique à la télévision. Et pour le coup, on a le choix…

Ce samedi 6 mai, tout le monde aura les yeux rivés sur l’abbaye de Westminster à Londres, où seront couronnés Charles III et Camilla Parker Bowles. Concrètement, la cérémonie de couronnement débutera à 12h, pour se terminer aux alentours de 13h45. Dès 14h, on pourra suivre le retour au Palais jusqu’à la tant attendue apparition au balcon de Buckingham à 15h15, au même moment que le survol de Londres par la Royal Airforce.

RTL tvi propose une édition spéciale du RTL info, présentée par Thomas de Bergeyck. Avec ses invités, dont Johanna Pires, rédactrice en chef de Ciné-Télé-Revue, mais aussi avec les journalistes présents sur place, Alix Battard et Amélie Schildt, l’expert royauté nous fera vivre l’événement dès 9h30.

La Une – dès 8h30

Le service public prendra l’antenne bien plus tôt, avec Ophélie Fontana, Patrick Weber et Danielle Welter à la présentation. Elodie Goulesque, Alice Debatis et Esmeralda Labye seront quant à elle sur place, à Londres. L’édition spéciale du JT sera proposée vers 15h30.