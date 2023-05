Une première mondiale en Belgique: le port d’Anvers dispose désormais de son propre réseau de drones

Lire aussi Grosse nouveauté si vous utilisez ce service de Microsoft: tout le monde peut désormais y avoir accès!

Les drones offrent une perspective aérienne unique et permettent à l’autorité portuaire de gérer, d’inspecter et de contrôler rapidement une vaste zone en toute sécurité. Les drones seront utilisés pour la gestion des quais, les inspections des infrastructures, la détection des nappes d’hydrocarbures et des débris flottants et pour soutenir les partenaires de sécurité en cas d’incidents.