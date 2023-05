Eddy Merckx: «Le Giro est le test définitif pour Remco Evenepoel»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Comme toute la Belgique, Eddy Merckx espère voir Remco Evenepoel émerger en rose le dimanche de Pentecôte à Rome. Il rappelle toutefois qu’il n’est pas simple de remporter le premier grand Tour de l’année, que le Bruxellois considère, et de très loin, comme le plus montagneux des trois.

Le Giro est votre premier grand Tour, vous aviez seulement 21 ans. L’occasion de rappeler que ce que réalisent Pogacar et Evenepoel aujourd’hui n’est pas exceptionnel…

Je suis passé professionnel très jeune, comme eux, le 1er mai 1965, à l’âge de 19 ans en effet. Et mon premier Giro, c’était en 1967. Les souvenirs sont disparates, c’est tellement vieux tout cela. J’ai en mémoire une très forte chaleur, dans le sud. À l’époque, les ravitaillements en course n’étaient pas autorisés. Le journaliste Pierre Thonon, sur la moto, me donnait de l’eau. Je me souviens aussi de Rik Van Looy qui s’était arrêté pour s’emparer d’une bouteille de Coca qu’il avait vidé d’un trait !