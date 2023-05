Travaux de Réfection d’un passage à niveau à Rebecq

Infrabel procédera, entre le 6 et le 11 mai, à la réfection du passage à niveau situé dans le bas de la rue de l’Ecole, à Quenast. Ce chantier entraînera la fermeture d’une partie de la voirie, pour tous les usagers. Une déviation sera mise en place via la rue de la Station, rue de Rebecq, rue Zaman, Drève Léon Jacques, chaussée de Mons, chemin de la Chaussée et la rue de l’Ecole.

La commune tient à préciser que la collecte des déchets se passera néanmoins comme d’habitude. En ce qui concerne les bus, la TEC a prévu un changement d’itinéraire provisoire. Les modifications des trajets pourront être consultées en ligne.