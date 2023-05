Des travaux débutent aussi à la chaussée du Rœulx à Mons

Du 3 au 12 mai, le temps strictement nécessaire aux travaux : – Le stationnement et le dépassement sont interdits sur la section comprise entre l’immeuble nº202 et l’immeuble nº233 de la chaussée du Rœulx à Mons. La bande de circulation dans le sens Mons-Havré est fermée. La circulation s’effectuera sur la bande de circulation du sens opposé et sera régie par des feux tricolores.

– Le stationnement et le dépassement sont aussi interdits au chemin de la Procession, sur la section comprise entre l’immeuble nº436 et le carrefour formé avec la chaussée du Rœulx. La bande de circulation de droite est fermée. La circulation s’effectuera sur la bande de circulation du sens opposé et sera régie par des feux tricolores.

– Un balisage est prévu et des mesures seront prises afin de garantir la sécurité des piétons.

Des feux tricolores Ces dispositions visent la première phase des travaux. Pour la phase 2 du chantier, on change de côté de la chaussée : – Le stationnement et le dépassement sont interdits sur la section comprise entre l’immeuble nº233 et l’immeuble nº202 de la chaussée du Rœulx à Mons. La bande de circulation dans l’autre sens, Havré-Mons, est fermée. La circulation s’effectuera sur la bande de circulation du sens opposé et sera régie par des feux tricolores. – Le stationnement et le dépassement sont aussi interdits au chemin de la Procession, sur la section comprise entre l’immeuble nº436 et le carrefour formé avec la chaussée du Rœulx. La circulation sera régie par des feux tricolores.