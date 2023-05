La Zone de Police Nivelles-Genappe met en garde contre de faux réparateurs de toitures

« Des pseudos démousseurs et réparateurs de toitures agissent au sein du Brabant wallon », informe la Zone de Police Nivelles-Genappe, « Ils se présentent chez des victimes plutôt âgées et arrivent à les convaincre que le toit de leur habitation est endommagé ou qu’il est nécessaire de le démousser. »

Quelques conseils pour les aînés

Dans un premier temps, la Police préconise de ne jamais accepter des travaux que vous n’avez pas réclamés, et de contacter personnellement les entrepreneurs, en comparant les offres. Dans un second temps, elle recommande de ne jamais laisser des inconnus entrer dans votre habitation et de les laisser s’y promener seuls. Et pour terminer, la Police appelle à ne jamais hésiter à composer le 101, en cas de doute. « Une équipe sera dépêchée sur place afin d’identifier les individus et écarter le danger », termine la Zone de Police Nivelles-Genappe.