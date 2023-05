Des milliers de Wallons surpris en découvrant leur courrier: «Il s’est étonné qu’on me réclame cette taxe»

Comme de nombreux Wallons, le Mouscronnois Stéphane Dalessandro a bien failli tomber de sa chaise en relevant son courrier ce mercredi. Il reçoit une facture de 600 euros de la part du SPW. Il s’agit d’une taxe forfaitaire imputée aux véhicules émettant plus 145g de CO2 par kilomètre. Pourtant, son véhicule n’en émet que 132. « J’ai pensé à un canular ou à une tentative d’escroquerie mais, après vérification, tout colle ! Je me suis tourné vers mon courtier, qui m’a bien sûr confirmé que je ne relevais pas du champ d’application de cette taxe. Il s’est étonné qu’on me réclame cette taxe plus d’un an après la mise en circulation de mon véhicule, sachant que cet éco-malus, s’il est dû, doit être réclamé au moment du paiement de la taxe de mise en circulation, ce qui n’a pas été fait ici ».

Et il n’est pas le seul à l’avoir reçu. Comme lui, des milliers de Wallons sont concernés. En cause, une erreur de la part du Service Public de Wallonie. « Le SPW Finances a adressé récemment des courriers de taxation de malus (à la valeur par défaut) pour absence de données CO2 renseignées par la DIV (Direction pour l’immatriculation des véhicules du SPF Mobilité et Transport). Dans quelques cas, la taxation par défaut a été envoyée à des redevables par erreur. L’envoi partiel erroné trouve son origine dans un bug informatique aujourd’hui corrigé », confie Marie Michotte, porte-parole du SPW, sans en ajouter davantage sur cette importante erreur qui aurait pu coûter cher aux Wallons.