Un repas tournant et une activité bien-être organisés par le Groupement des Entreprises du sud de l’Entre-Sambre et Meuse

Le lundi 22 mai, le GECO organise son 20e Dîner Tables Tournantes à la Côte d’Or, à Philippeville. Il s’agira une nouvelle fois de permettre aux entrepreneurs du sud de l’Entre-Sambre et Meuse de se rencontrer. Montre en main, les participants pourront se présenter à chaque table et nouer de précieux contacts. Le prix de cette activité est fixé à 65 € pour les membres et partenaires, tandis que les autres devront débourser 80 €. Attention, les réservations doivent être réalisées avant le 19 mai.

A l’Eau d’Heure

Le mardi 23 mai, le GECO prendra la direction des Lacs de l’Eau d’Heure pour une activité bien-être. « Pour assurer la prospérité de ses affaires, un chef d’entreprise doit veiller à préserver son propre bien-être », annonce le GECO. « C’est à partir de ce constat qu’est né Icarius, un projet-pilote porté par l’UCM en collaboration avec le groupe CESI. Il a pour vocation de sensibiliser et d’accompagner les indépendants qui souhaitent travailler sur leur équilibre. » Dans ce cadre, une sensibilisation à l’impact positif de l’activité physique sur le bien-être sera proposée avant une initiation au yoga, un Walking Therapy autour du lac et un lunch sain.