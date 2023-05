Vous avez obtenu la prime isolation de la Région wallonne pour votre logement à Gembloux? La Ville augmente son montant de 10%

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La Ville de Gembloux accordera une prime destinée à l’isolation thermique des habitations existantes. Sont visées : les isolations du toit ou des combles, des murs, des sols, ainsi que le remplacement des menuiseries et vitrages extérieurs. Le montant s’élève à 10 % du montant de la prime régionale isolation, et est plafonné à 1.000 € par habitation et par année.