Les travaux n’ont toujours pas commencé sur la route d’Ath entre Jurbise et Lens: «On n’a pas encore de date de début de chantier»

Des travaux sur la route d’Ath à Jurbise pour plusieurs mois: «Un manque de considération envers les citoyens!» Le Service Public de Wallonie (SPW) va réaliser des travaux sur la RN56. Un chantier conséquent qui n’a pas manqué de faire réagir les automobilistes qui y passent mais pas que… Voici tous les détails du projet.

La majorité de la population s’accorde à dire que la route d’Ath est en mauvais état. Mais quand on parle des travaux qu’on pourrait y effectuer pour l’améliorer, le sujet fait débat. Oui, il est grand temps de rénover, mais non, on n’a pas envie de subir les embouteillages et les embarras de circulation qu’ils engendreront !

La bourgmestre de Jurbise, Jacqueline Galant, se bat depuis plusieurs années pour que des travaux soient réalisés sur les tronçons concernant l’entité. À de nombreux endroits, l’état de la route est catastrophique.

Peu de communication

Et finalement, on apprend ce lundi que des travaux seront réalisés… dès la semaine prochaine ! L’annonce a surpris les habitants et les automobilistes. « Moi qui habite au cœur des travaux, je me réjouis de ceux-ci. Mais bien évidemment, j’ai un peu peur pour l’accès et le départ de la maison », commente un riverain.

Et ce n’est pas le seul à s’inquiéter… Contactée par nos soins, la bourgmestre de Jurbise réagit : « Je suis fâchée car on a appris par hasard que ça allait se faire. De là, j’ai demandé une réunion et c’est la zone de police Sylle et Dendre qui a pris le relais en convoquant les deux communes concernées et le SPW », se souvient Jacqueline Galant. Ce lundi, une réunion d’information est d’ailleurs organisée pour les riverains.

La bourgmestre dénonce un manque de « coordination et communication » de la part du SPW qui détient la route et s’occupe du chantier. Même si Jacqueline Galant est demandeuse de travaux sur la chaussée endommagée, elle regrette « le manque de considération envers les citoyens et la commune. »

En attente…

De son côté, le SPW donne des précisions. « Il y a un budget de 2 millions TVA comprise pour ce chantier qui durera contractuellement 150 jours ouvrables. Concernant la date de début, on attend l’ordonnance de police, qui est délivrée par les autorités communales qui connaissaient mieux la réalité du terrain, notamment le fait qu’on est près de Pairi Daiza. On est prêt à démarrer en mai mais tout dépend de l’ordonnance. »

Le chantier se fait en trois phases. La première est la plus importante car il faut effectuer une rénovation en profondeur sur environ 400 mètres, à l’endroit le plus abîmé de la chaussée. « Heureusement, à cet endroit, la voirie est assez large ce qui nous permettra de garder deux voies de circulation, une dans chaque sens, tout en travaillant sur le chantier », précise le SPW.

Pour la phase 2 et la phase 3, c’est une rénovation en surface. « Il s’agit ici de la portion entre la sortie de Jurbise et l’entrée de Lens ainsi que de la portion en face de l’église de Jurbise. Pour ces phases, il y aura des feux de circulation en alternance. »

Ces travaux font partie du plan « Mobilité et infrastructures pour tous » (PMIPT) qui concerne tous les chantiers wallons de 2020-2026. « Les routes à rénover ont été choisies via des agents de terrain qui font remonter l’état du réseau à l’administration et le choix des voiries est fait via un arbitrage intercabinet ministériel », précise le SPW.