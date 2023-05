Manchester City-Leeds, Newcastle-Arsenal: tout savoir sur la 35e journée de Premier League! (vidéo)

Le match au sommet de la 35e journée se déroulera à St Jame’s Park où, dans une ambiance électrique, Newcastle défiera Arsenal. Les Magpies (3e) n’arrêtent plus de surprendre et leur modèle de jeu a évolué au cours de la saison. Si, dans les premiers mois, l’équipe de Eddie Howe encaissait très peu et accumulait les partages, elle s’est transformée en véritable machine à buts depuis le début mars : 8 victoires en 9 journées et 26 buts inscrits). Arsenal, qui n’a plus rendu une « clean sheet » depuis 7 matches est prévenu. Et les Gunners doivent gagner pour rester dans la course au titre. Bref, c’est la rencontre à ne pas manquer ce dimanche à 17h30 sur VOOSport World…