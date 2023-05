Avez-vous vu Youssef Arhouni disparu depuis le 18 avril à Anderlecht?

La police lance un avis de recherche pour retrouver Youssef Arhouni, un Anderlechtois de 52 ans. Ce dernier a quitté son domicile situé rue de l’Orphelinat le 18 avril dernier et ne s’est pas manifesté depuis.

« Youssef mesure 1m80 et est de corpulence très mince. Il a les yeux bruns et de courts cheveux grisonnants. Il a une dentition incomplète, s’exprime en bégayant et se déplace de manière courbée », indique la police.