Tour final de P1 | Geer se méfie de son déplacement à Malmedy: «On est capables du meilleur comme du pire»

La dynamique des deux équipes est drastiquement opposée mais sur le papier, les Geerois auront l’avantage psychologique puisqu’ils ont réalisé un 6 sur 6 contre Malmedy (1-2 et 2-0). Le défenseur Mike Grosdent préface la rencontre de ce week-end. « C’est une équipe qui n’est pas troisième par hasard. Ils sont solides avec de très bons jeunes et un bon attaquant mais cette saison, ils nous réussissent bien. Personnellement, j’aborde ce match sereinement : si on est en forme, on peut les battre. Cette saison, on est capables du meilleur comme du pire, parfois il y a un manque d’envie. La rencontre dépendra de nous, on lui donnera l’orientation . Si on est disciplinés, on ne doit craindre personne. »

Verlaine B plutôt qu’Ougrée

Mike Grosdent quittera Geer en fin de saison et pourrait donc jouer sa dernière rencontre ce dimanche. « Pour l’instant, je n’y pense pas, ça viendra peut-être après 10 minutes de match. » Le futur défenseur de Verlaine B n’était plus en phase avec la vision du club. « Ça fait 8 ans que je suis à Geer, je comparais un peu ce club à Arsenal. Ils recrutaient des jeunes et créaient quelque chose autour d’eux. Maintenant, ils vont chercher des joueurs plus haut... Je voulais resigner à la base mais j’ai finalement changé d’avis. Je rejoindrai Verlaine B parce que je me retrouve dans ce projet. Ils misent sur les jeunes, c’est ce qui m’a attiré. »