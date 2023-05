Un atelier pour les aînés ce lundi à Walcourt

Plusieurs tables de rencontres, entre des aînés vivant dans la commune et des professionnels, ont eu lieu.

En décembre dernier, le conseil communal de Walcourt décidait d’adhérer à la démarche « Ville Amie Des Aînés » via l’accompagnement provincial.

De ces échanges sont ressorties des problématiques touchant la communication et l’information, le numérique, l’isolement et la solidarité, la mobilité et l’intergénérationnel.