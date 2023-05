Les restaurants du Chant d’Éole à Quévy rouvrent dans moins de 3 semaines!

Le restaurant, qui s’était transformé en chalet d’hiver la saison dernière, est toujours situé au milieu des vignes. « Cette expérience unique débute dès votre arrivée au domaine du Chant d’Éole où une voiturette vous emmène dans le vignoble… En après-midi, vous pourrez profiter du soleil en terrasse, une coupe de Chant d’Éole ou d’Éole Belgian Spritz à la main, et éventuellement partager quelques tapas… À midi ou en soirée, vous pourrez vous installer dans la brasserie pour y partager un moment culinaire convivial », indique le domaine dans un communiqué. Les nouveautés, cette année, c’est que le restaurant dans les Vignes est renommé « Brasserie d’Éole » et, surtout, que le chef étoilé Benoît Neusy rejoint l’aventure en ouvrant l’Impératif d’Éole, second restaurant du domaine, plus gastronomique que la brasserie.

Benoît Neusy « Cette année, ce n'est plus un, mais bien deux restaurants que le domaine du Chant d'Éole met à votre disposition, tous les deux orchestrés par un chef d'exception : Benoît Neusy. On ne présente plus le chef Neusy, l'un des plus grands chefs en Belgique, étoilé depuis 15 ans au guide Michelin, sans cesse en quête de plus de créativité, mais sans compromis sur l'authenticité ».

La Brasserie d’Éole rouvrira ses portes dès le 24 mai. Des suggestions « Terre et Mer » à partager y seront proposées. « Des créations inspirées par les produits de notre terroir, explorés et révélés à travers des saveurs d’ailleurs ».