Une procédure de transfèrement vers l’Italie lancée pour sept suspects liés à la N’drangheta

« Parmi les six autres personnes interpellées mercredi, cinq ont comparu devant le juge d’instruction. Deux sont incarcérées sous les modalités du bracelet électronique, deux autres ont été libérées sous conditions et une a été placée sous mandat d’arrêt », a encore indiqué le parquet fédéral.

Mercredi, les services de police de plusieurs pays ont mené conjointement la plus grande opération jamais menée contre la mafia italienne Ndrangheta, active dans la région de Calabre. Les autorités de dix pays ont interpellé 132 suspects au total. Des forces de police et des unités spéciales ont effectué des perquisitions en Belgique, en Allemagne, en Italie, en France, au Portugal, en Espagne, en Slovénie, en Roumanie, au Brésil et au Panama.