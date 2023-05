«Demain nous appartient»: Lorie de retour dans la série, mais avec un tout nouveau rôle qui risque de vous étonner

Il y a quelques semaines, lors d’une interview accordée à Ciné-Télé-Revue, Mayel Elhajaoui, l’interprète de Georges, dans « Demain nous appartient », avait évoqué le retour de Lorie Pester dans la série diffusée sur TF1 : « Oui, je pense que vous allez bientôt entendre parler d’elle. Lorie est une amie à laquelle je tiens. On se voit régulièrement. Nos familles sont proches. On s’échange des conseils. Lorie est la première personne que j’ai rencontrée quand j’ai débarqué sur le tournage. Elle a toujours été bienveillante à mon égard. Je suis aussi très proche de Samy Gharbi. À nous trois, on forme une petite famille. »

Voilà que Télé-Loisirs confirme le retour de Lorie Pester, mais en tant que réalisatrice ! Les fans de « Demain nous appartient » qui attendaient le retour de son personnage, Lucie, présent au lancement du feuilleton, vont donc être déçus.