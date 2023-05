Noces de diamant: Claudette et Victor ont failli ne jamais se connaître!

Victor a toujours aimé la politique, il jouait régulièrement au tennis ou au tennis de table. Claudette, quant à elle, a toujours aimé le dessin. Elle a fréquenté un peu l’école des Métiers d’Art à Jemappes. Elle a repris cette passion à la retraite et fait régulièrement des aquarelles ou autres. Victor et Claudette aiment les voyages : les Baléares et la Croatie ou encore les Alpes françaises où ils sont tombés amoureux de « Notre Dame de Bellecombe, pas loin de Megève. Ils y sont allés durant 49 ans.

De leur union et de leur amour sont nés deux petits-fils, Damien et Mathieu et deux arrière-petites-filles Elia et Lilly. Leur secret de longévité dans le mariage : « Je crois qu’il n’y a pas de secret particulier, il y a eu des « frictions » comme dans tous les couples mais il faut être patients l’un vis-à-vis de l’autre et ne pas « prendre ses cliques et ses claques » à la moindre occasion. Il y a toujours des hauts et des bas dans un couple, celui ou celle qui me dira le contraire je ne le croirai pas. », nous indique Claudette. Félicitations et rendez-vous dans 5 ans.