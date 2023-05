La plus ancienne Bible enluminée de langue néerlandaise exposée à la KBR fin mai

« Ce codex du 13e siècle est un véritable chef-d’œuvre grâce à son célèbre auteur, mais aussi en raison du caractère extrêmement luxueux du manuscrit et du haut niveau artistique des enluminures », a déclaré la bibliothèque. « Jacob van Maerlant est l’un des auteurs les plus connus et les plus prolifiques s’exprimant en moyen néerlandais. Sa volonté était de rendre les ouvrages écrits en latin accessibles dans la langue vernaculaire. »

Il y a 750 ans, cette toute première adaptation de la Bible en langue néerlandaise fut ornée de 159 miniatures et de quatre décorations marginales. Cette « Rijmbijbel » de Jacob van Maerlant, qui comme son nom l’indique est écrite en vers, est « la plus richement enluminée encore conservée aujourd’hui », selon la KBR.