«Il m'a fallu un certain temps pour comprendre ce qu’il se passait»: une femme suit son GPS jusqu'au port et finit... dans l'eau

Je m'abritais de la pluie et j'ai soudain vu une voiture descendre la rampe de mise à l'eau à une vitesse considérable, droit dans l'eau", a déclaré un témoin au Washington Post. Il aura fallut un certain temps pour que ce témoin comprenne ce qu’il se passait sous ses yeux. « La femme au volant ne semblait pas du tout paniquée. Elle souriait et ne semblait pas pressée de sortir de sa voiture ».

Pour lui, la conductrice n’a pas du suffisamment faire attention et a réalisé ce qu’il se passait lorsqu’elle a vu sa voiture immergée.