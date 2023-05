Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Nos rues et avenues à Bruxelles sont perpétuellement en cours de transformation, particulièrement depuis quelques années. L’idée générale est de mieux partager l’espace public entre les divers types d’utilisateurs. Avec, le plus souvent, une diminution de la place accordée aux voitures et au trafic routier. Ce qui ne manque pas d’avoir un impact sur le nombre de places de stationnement qui restent disponibles pour ceux qui veulent garer leur voiture.