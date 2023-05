«Hogwarts Legacy»: le jeu vidéo de la saga Harry Potter atteint le milliard de dollars de revenus générés

Globalement salué par la critique et les fans, le titre avait suscité, avant même sa sortie, de vifs débats dans la communauté du jeu vidéo et au-delà en raison des prises de position polémiques de J.K. Rowling, l’autrice de la saga Harry Potter, sur les droits des personnes transgenres.

Développé par le studio Avalanche Software et édité par le label Portkey Games du géant Warner Bros., « Hogwarts Legacy » propose d’incarner un ou une élève de l’école de sorcellerie de Poudlard au début du 19e siècle, avec des cours de magie et de multiples quêtes à réaliser.

Il avait notamment fait l’objet d’appels au boycott de certains joueurs et streamers, sans que les controverses n’aient d’impact particulier sur la popularité et les ventes du jeu.

D’abord sorti sur les consoles de nouvelles générations PlayStation 5, Xbox Series et PC, le jeu est disponible depuis vendredi sur PlayStation 4 et Xbox One, avant sa sortie à l’été sur Nintendo Switch.