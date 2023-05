Brad Pitt participera au Grand-Prix de F1 en Grande-Bretagne pour le tournage d’un film: «Je m’efforce de faire en sorte que le scénario soit à la hauteur»

À l’occasion du Grand Prix de Miami, Lewis Hamilton a détaillé son rôle dans la production du film. « Je m’efforce de faire en sorte que le scénario soit à la hauteur et que nous ayons un casting de qualité et diversifié. Le but de Joe est qu’on soit plongé autant que possible dans la réalité de ce sport et que ce soit d’actualité. Je me concentre sur l’authenticité et la crédibilité du film. Je vais m’assurer d’apporter une autre perspective sur les courses, différentes que celles qu’on peut voir à la télévision. Je passe beaucoup de temps à aider Joe et l’équipe pour que le scénario tienne la route, c’est un procédé incroyable que j’apprécie beaucoup », a expliqué le septuple champion du monde.