Alien, husky, sorcière, chameau, méduse, zèbre, biche: voici qui se cache sous les costumes de «Mask Singer» selon Ciné-Télé-Revue

Autant l’année passée on n’était pas sûr à 100 % pour tous les costumes, autant cette année, on y mettrait presque notre main au feu !

Parmi les indices : New York, baignoire, couronne, galaxie, note de musique, mais aussi une phrase de présentation parmi d’autres : « L’alien avait très envie de jouer avec les humains comme on jouerait avec des poupées. Mais avant de jouer, il fallait les comprendre et les décoder, analyser leurs voix et leur fréquence. Après seulement, l’alien pourra jouer avec les plus grands. Et il ne va pas se priver. »

Le chameau : Nico et Daniella (Nicocapone)

Là aussi, c’est certain, ce sont les Tiktokeurs Nico et Daniella qui se cachent sous le chameau. Avec leurs voix très reconnaissables, Kev Adams les a très vite reconnus. Avec 27 millions de followers, le couple cartonne avec des vidéos humoristiques. Les téléspectateurs de TF1 les avaient découverts dans une édition spéciale Saint-Valentin des « 12 Coups de midi » avec Jean-Luc Reichmann. On les a aussi vus récemment sur TF1 dans le spectacle de Messmer. Et bientôt dans « Danse avec les stars » ?

Degré de probabilité : 100 %

La sorcière : Zaho

Là aussi, la voix est très reconnaissable. Les internautes sont tous d’accord pour dire que c’est Zaho qui se cache sous la sorcière. Si les enquêteurs ont très vite reconnu le timbre de voix de la chanteuse, ils ont également proposé La Zarra et Isabelle Boulay. Il faut bien laisser un peu de suspense…

Degré de probabilité : 100 %

Le zèbre : Cartman

Avec son super slip, le zèbre fait penser à Cartman, qui a fait un carton avec « Quand il pète il troue son slip ». Là aussi, on est sur une personnalité très TF1, qui ne manque quasi jamais une émission présentée par son ami Arthur. Parmi les indices : une Vespa, la chanson « Bande organisée », des cravates ou encore un badge avec écrit « Eric ». Ce prénom est celui de Cartman, le fameux personnage du dessin animé « South Park ».

Degré de probabilité : 100 %

Le husky : Vincent Niclo

Bon, on ne va pas se le cacher, ce n’est pas la saison qui laisse le plus de doutes… Encore une fois, on est sûr qu’il s’agit de Vincent Niclo sous le husky. S’il tente de nous avoir avec des chansons très loin de son style habituel, la voix est tellement reconnaissable. Parmi les indices : un baiser entre deux hommes, en référence au single « Kiss & Love » auquel il a participé dans le cadre du Sidaction ; mais aussi des dictionnaires français, espagnol, allemand et anglais. Vincent Niclo a déjà chanté dans ces quatre langues.

Degré de probabilité : 100 %

La biche : Aurélie Konaté

En plus de la voix, plusieurs indices mènent à la candidate de la « Star Academy » saison 2. Un château d’abord, en référence au château de Dammarie-les-Lys. Le costume du pain d’épices dans lequel était caché Frédéric Diefenthal en saison 4. Tous les deux ont joué dans « Demain nous appartient ». A-t-elle été connue en tant que chanteuse ? « On peut dire ça », répond alors la biche. Notons qu’Elodie Frégé, lors du premier prime, avait voulu demander si la biche a participé à un télé-crochet qui s’est passé dans un château. « C’est trop précis », a alors rétorqué Camille Combal. Une manière de ne pas donner un trop gros indice, trop tôt ?

Degré de probabilité : 95 %

La méduse : Charlotte Gaccio

Sûre d’elle, Michèle Bernier a fait péter les confettis après la première prestation de la méduse. Et elle a vu juste. Facile quand on a sa fille juste devant nous. Pour nous, c’est Charlotte Gaccio qui se cache sous la méduse. « Être une méduse n’a pas toujours été facile, se faire accepter par les autres animaux aquatiques n’est pas une mince affaire », entend-on, lors d’un des magnétos indices. Une référence à son surpoids ? La comédienne n’a jamais évité le sujet et a toujours assumé son physique. Autre indice : « Elle a offert sa voix au public et aux causes qui lui tenaient à cœur. » On se rappelle de Charlotte Gaccio qui chantait avec sa mère sur lors de la grande soirée du Sidaction en 2016. Si ce n’est pas encore suffisant, on peut citer un autre indice : Sandrine Quétier. L’ancienne animatrice de « Danse avec les stars » a donné la réplique à Charlotte Gaccio dans « Meurtres dans le Jura ».

Degré de probabilité : 100 %