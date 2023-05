Prix Charles Plisnier 2023 à Mons: l’appel à candidatures est lancé!

Le prix annuel de littérature Charles Plisnier, alternativement consacré au roman et à la nouvelle, à la poésie et au théâtre, et dont le montant est fixé à 2.500 €, ne peut être attribué qu’à un écrivain s’exprimant en français, né en Hainaut ou y habitant depuis trois ans au moins.

Le jury, composé de sept membres, est approuvé chaque année par le collège provincial.