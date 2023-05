La vie de Noël, un Belge de 59 ans, a été bouleversée en allant acheter du pain à la boulangerie: «Je me suis dit pourquoi pas?»

« Je l’ai vu et je me suis dit pourquoi pas ? », confie Noël au Belang van Limburg. Pour le quinquagénaire, c’est décidé, il va l’inviter à prendre un verre. Mais c’était sans compter sur la méfiance de Karine, qui refuse dans un premier temps. « Je pensais qu’il était contrôleur », explique-t-elle.

Karine tient une boulangerie à Tongres appelée « ’t Lauwers Bakkerke ». Comme Noël, elle vient tout juste de sortir d’une histoire compliquée. Un jour, un des amis de Noël lui suggère de s’y rendre tout en parlant de Karine. Noël écoute alors les conseils de ses amis et se rend à la boulangerie. Il commande un café et se rapproche de Karine.

Quelques jours plus tard, les amis de Noël aperçoivent un post Facebook de Karine demandant de l’aide pour trouver une plaque de cuisson. Ces derniers préviennent alors Noël, qui voit une nouvelle opportunité se présenter à lui. Noël lui propose une plaque de cuisson et réitère son invitation à prendre un verre. Une tentative qui rencontre son succès puisque Karine accepte l’invitation.

Karine et Noël apprennent à se connaître et, rapidement, le feeling passe bien entre eux. Très vite, ils emménagent ensemble et récemment, ils se sont mariés. Tout juste de retour d’un voyage de noces sur la Méditerranée, les deux tourtereaux poursuivent leur histoire.