La vie d’Edwin bascule lorsqu’il remporte 1,83 milliard d’euros à la loterie: le nouveau milliardaire s’est offert ses premiers «petits» plaisirs

Peu de temps après avoir remporté ce pactole historique, Edwin vient d’effectuer son premier achat et il n’est pas des moindres. Le Californien a en effet acheté une Porsche 911 vintage d’une valeur de 229.279 euros (soit 252.000 dollars), rapporte The Sun.

En outre, Edwin vient également de faire l’acquisition de deux nouvelles maisons d’une valeur de plusieurs millions de dollars. Une serait située à Hollywood Hills (Californie) et serait estimée à 25,55 millions de dollars. Elle disposerait d’une salle de jeu, cave à vin, salle de gym, piscine à débordement et un spa.

L’autre propriété est un manoir situé sur les montagnes de San Gabriel et estimé à 3,18 millions de livres. Il comporte cinq chambres, quatre salles de bain, une piscine, un cinéma et un grand garage pouvant accueillir douze voitures. Petit détail : ce manoir est situé non loin de la station-service où il avait acheté le billet qui a changé sa vie.