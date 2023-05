L'entreprise belge engage de nouveaux travailleurs... de manière très spéciale: «10.000 euros pour le gagnant»

C’est donc dans cette optique que l’entreprise a décidé d’organiser le dimanche 7 mai à 14h00 le concours du « technicien le plus malin de Belgique ». Au total, le quiz durera 30 minutes et des prix attendent les meilleurs. Tout d’abord, les huit premiers seront invités le 28 mai prochain à l’académie du groupe pour les épreuves finales.

Basé à Westerlo, le Group Geysen est une entreprise qui envoie des techniciens auprès de diverses entreprises. Pour ce faire, l’entreprise est toujours à la recherche de nouveaux collaborateurs pouvant approfondir l’expertise et le savoir-faire de l’entreprise. Cependant, le recrutement n’est parfois pas toujours aisé dans un secteur durement touché par la pénurie.

« 10.000 euros »

En effet, les candidats sélectionnés devront passer des épreuves théoriques et puis pratiques. « Le gagnant repartira avec pas moins de 10.000 euros », indique Monique Maes, la porte-parole du groupe, auprès de la Gazet van Antwerpen. « Le deuxième et le troisième recevront respectivement 6.000 et 4.000 euros ».