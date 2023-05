Une bagarre vire à l’horreur ce vendredi à Zaventem: des jeunes se retrouvent sous un train, un mort etun blessé grave

« Un accident de personne à Zaventem a interrompu le trafic ferroviaire entre Bruxelles-Nord et Louvain sur les quatre voies et dans les deux sens depuis 16h25 », c’est ce qu’a indiqué Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire.

L’incident s’est produit à Zaventem, la gare sur la ligne ferroviaire Bruxelles-Louvain, et donc pas à l’aéroport de Bruxelles, précise Infrabel.

Les trains sont détournés localement, via l’aéroport et l’embranchement de Prinsenhoek, et le service ferroviaire est adapté, mais l’heure de pointe du soir sera fortement perturbée, a précisé Infrabel.