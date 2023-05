«Le plus beau des anges a rejoint le ciel»: Sienna Weir, finaliste de Miss Univers, est décédé à l’âge de 23 ans après une terrible chute de cheval

Depuis plusieurs semaines, le top model est maintenu artificiellement en vie après avoir été victime d’une terrible chute à cheval. Sienna Weit faisait partie des 23 finalistes du dernier concours Miss Univers.

L’annonce de son décès a provoqué une vague d’émotion et de réactions sur les réseaux sociaux. « Le plus beau des anges a rejoint le ciel aujourd’hui », a écrit un ami. « Tu vas tous nous manquer Sienne, je t’aime ». Un autre internaute a ajouté que son sourire « illuminait chaque pièce » et qu’il avait été « si chanceux » d’avoir connu une personne si inspirante.